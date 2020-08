Trouwfeesten in de tuin afgeblazen: 'Dit valt niet uit te leggen'

Een trouwfeest houden in je eigen tuin: het leek voor aanstaande echtparen de perfecte oplossing in coronatijd. Maar na het dringende advies van premier Rutte om bijeenkomsten thuis te beperken tot maximaal zes personen, lijken zulke feesten van de baan. Vooralsnog gaat het om een dringend advies, maar weddingplanners durven geen risico te nemen en blazen de boel af.

Shirley Pisano is weddingplanner bij Bloom Wedding en had nog twee bruiloften in de agenda staan: een met 130 en een met 90 gasten, allebei op privéterrein. Na gisteravond zijn ook deze twee events gecanceld.

"De mogelijkheden thuis waren groter dan in een horecagelegenheid, maar nu keert het zich helemaal tegen ons", zegt Pisano. "Dan heb je een grote tuin waar je misschien wel duizend mensen kwijt kan en dan moet je in een zalencentrum gaan zitten. Dat valt niet uit te leggen."

'Zelfde rol als horeca'

Ook Sabina de Lange van Buiten Bruiloft heeft haar laatste partijen moeten afzeggen. "Ik ben gespecialiseerd in buitenbruiloften, met name op eigen terrein waar ik alles opbouw. Ik had nog twee grote huwelijken staan en die zijn nu ook van de baan."

Volgens De Lange zouden voor weddingplanners dezelfde regels moeten gelden als voor horecaondernemers: "Wij kunnen als professionele organisatie ook prima die anderhalve meter handhaven, net als horecaondernemers. Ik vind daarom dat wij dezelfde rol zouden moeten krijgen."

Pisano is het met haar eens: "We kunnen gewoon alle regels naleven op iemands privéterrein, van afstand tot hygiëne. En dan zit je ook nog eens in de frisse buitenlucht", zegt ze met oog op de ventilatie. "Dat het niet mag, valt niet aan een bruidspaar uit te leggen."

En dan zijn er natuurlijk de kosten...

Ook huwelijken op eigen terrein kunnen flink in de papieren lopen, zegt Pisano verder. "De bruiloften waar ik het over heb, kosten zo'n 90.000 euro. Dat is veel geld en mensen hebben daar hard voor gewerkt. Echt heel zielig."

Daarbij is voor veel bruidsparen het afsluiten van een verzekering voor de huwelijksdag niet meer mogelijk. Vanwege corona bieden veel verzekeraars geen zogeheten huwelijksdagverzekering meer aan.

Een probleem, vindt De Lange. "Ik heb bruidsparen die nu niet willen betalen omdat de overheid de stekker eruit trekt en niet zij zelf. Ik vind het heel verdrietig voor hen, maar ik zal toch iets in rekening moeten brengen. Ik heb hier al veel tijd inzitten en ik verdien zo mijn brood."