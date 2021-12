De uitzending van 6 december

PvdA en GroenLinks gaan samenwerken

PvdA en GroenLinks gaan een 'progressieve alliantie' vormen. Al jaren wordt er gesproken over een mogelijke fusie van de linkse partijen, maar dat zit er voorlopig niet in. Wel doen de twee partijen op steeds meer gemeenten met één lijst mee aan de verkiezingen. Wat kunnen we verwachten van de alliantie? Te gast zijn de partijleiders: Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks?.