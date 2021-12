Reanimeren binnen 6 minuten nu mogelijk in heel Nederland

De Hartstichting en HartslagNu noemen het een mijlpaal: in heel Nederland kan binnen 6 minuten worden gestart met reanimeren bij een hartstilstand. Dat is het gevolg van de toename van het aantal burgerhulpverleners. Er zijn nu 245.000 Nederlanders die zich aangemeld hebben als burgerhulpverlener. Vier jaar geleden waren dat er 170.000. Het aantal AED's op voor iedereen beschikbare plekken is in die periode zelfs verdubbeld naar 24.000. Nederland is het enige land met zo'n dekkend systeem, zegt de Hartstichting. Volgens directeur Floris Italianer worden daarmee jaarlijks duizenden levens gered. "Als een reanimatie binnen zes minuten start na de hartstilstand, is er minder kans op hersenschade", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Reanimatie is essentieel om de circulatie van het bloed weer op gang te brengen. Hoe eerder dit gebeurt hoe beter het is." Onderzoekers van het Amsterdam UMC hebben onlangs berekend dat de overlevingskans bij een hartstilstand thuis is toegenomen omdat meldkamers niet alleen de ambulance maar ook burgerhulpverleners opriepen. Jaarlijks krijgen landelijk zo'n 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. In de jaren 90 was de overlevingskans 9 procent, nu is dat inmiddels bijna 25 procent.

Iemand heeft een hartstilstand. En dan? Een omstander belt direct met 112. Op dat moment wordt in de meldkamer het oproepsysteem van vrijwilligers in gang gezet. Dat betekent dat alle burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer een oproep krijgen via hun telefoon om zo snel mogelijk naar het slachtoffer te gaan of om zo snel mogelijk de dichtstbijzijnde AED op te halen. De ambulance is meestal niet zo snel als een burgerhulpverlener. In de tijd dat de ambulance onderweg is, start de burgerhulpverlener met reanimeren. Een AED is een draagbaar apparaat dat een schok kan geven bij een hartstilstand. Hierdoor kan het hartritme herstellen. De apparaten hangen in buurten aan buitenmuren, maar ook bij bedrijven, supermarkten en treinstations.