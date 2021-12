Succescoach Verdonkschot voelt zich op zijspoor gezet en vertrekt bij roeibond

Hoofdcoach Josy Verdonkschot vertrekt bij de Koninklijke Nederlandsche Roeibond. Hij kan zich niet vinden in de nieuwe coachstructuur, die technisch directeur Hessel Evertse onlangs presenteerde.

De 65-jarige Verdonkschot was jarenlang met veel succes eindverantwoordelijk voor de vrouwensectie, maar in de nieuwe opzet krijgt Eelco Meenhorst die onder zijn hoede. Meenhorst, die tot nu een deel van de mannenploeg leidde en bij de Olympische Spelen in Tokio de dubbeltwee (zilver) en dubbelvier (goud) naar het podium loodste, wordt de baas over de complete mannen- en vrouwenselectie.

Goud voor lichte dubbeltwee

Onder supervisie van Verdonkschot veroverde Nederland bij de Olympische Spelen, WK's en EK's in totaal 80 medailles. Hij was vooral succesvol in het lichte vrouwenroeien een autoriteit.

Zo snelde bij zowel de Spelen van 2008 als die van 2016 de lichte dubbeltwee naar goud. Afgelopen zomer waren Marieke Keijser en Ilse Paulis in Tokio ook op weg naar de olympische titel, totdat het door een misslag in de laatste meters alsnog fout ging en zij zich tevreden moesten stellen met brons.

In de nieuwe opzet was er voor Verdonkschot mogelijk alleen nog plaats als coach van een van de vrouwenboten en daarmee voelt hij zich op een zijspoor gezet. Eerder al werd Mark Emke, hoofdcoach van de mannen, ontslagen. Hij werkt inmiddels in Noorwegen.