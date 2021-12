'Politiedata gekraakt en online gezet'

De systemen van Abiom, een bedrijf dat communicatietechnologie levert aan onder andere politie, defensie, de Belastingdienst en ziekenhuizen, zijn digitaal aangevallen door hackers. De Volkskrant heeft interne documenten kunnen inzien van vertrouwelijke communicatie met overheden die door ransomwaregroep LockBit online zijn gezet.

LockBit-ransomware is gijzelsoftware waarmee de toegang van gebruikers tot computersystemen is geblokkeerd totdat losgeld wordt betaald.

Abiom was onbereikbaar voor de krant, maar het lijkt erop dat het bedrijf niet heeft betaald. In ieder geval een deel van de gestolen informatie is openbaar gemaakt, zoals facturen aan de politie, kopieën van paspoorten en details van apparatuur die bij politie- en defensieonderdelen is geplaatst. Die gegevens kunnen criminelen vervolgens weer gebruiken voor bijvoorbeeld bedrijfsspionage of een volgende onlinekraak.

LockBit, dat een aantal jaren actief is, heeft inmiddels wereldwijd duizenden organisaties aangevallen.