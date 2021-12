Formule 1-coureurs smullen van Hamilton versus Verstappen: 'Knotsgek scenario'

Het staat 369,5-369,5. Lewis Hamilton en Max Verstappen zijn het hele Formule 1-jaar al aan elkaar gewaagd, maar nu staat het in de WK-stand ook zwart op wit na een wild duel in de straten van Djedda. De degens zijn gekruist. Verstappen zag in Saudi-Arabië, door de derde zege op rij van Hamilton, zijn WK-voorsprong helemaal verdampen. Abu Dhabi krijgt komend weekend de ontknoping waar het emiraat al jaren op hoopt. Geen grand prix die mosterd na de maaltijd is, maar een heerlijk toetje in de vorm van een droomfinale. Een autosportthriller op het vernieuwde Yas Marina-circuit. In de hoofdrollen: zevenvoudig kampioen Hamilton (36) en uitdager Verstappen (24). De overige achttien rijders zijn in Abu Dhabi veroordeeld tot een bijrol. Dat geldt ook voor drie coureurs die Verstappen goed kennen. Daniel Ricciardo (McLaren, eerste teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing) "Wat een tumultueuze race was dit. Ik kan me niet eens meer herinneren wat er allemaal is gebeurd. Mijn vrienden in Australië vroegen me of ze moesten gaan kijken. Het tijdverschil is enorm en voor een saaie optocht zetten ze de wekker liever niet." "Ik had ze gewaarschuwd: het wordt saai of extreem intens. Ik hoopte op het laatste en dat kwam aardig uit. Er werd flink geknokt. Vooral vooraan. Mooi. Cool. Ik ben wel blij dat de strijd tussen Lewis en Max niet is beslist."

Max Verstappen en Daniel Ricciardo - AFP

"Soms probeer ik de race vanuit de cockpit te volgen op de grote schermen, maar dat viel hier niet mee. Dit is niet echt een circuit om naar schermpjes te kijken. Maar door alle onderbrekingen en incidenten kon ik aardig volgen hoe het tussen Lewis en Max ging. Het is logisch dat het af en toe bijna overkookt. Vlak voor de racestart komen al hun duels nog langs op het grote scherm. Er is geen ontkomen aan en dat leidt denk ik best af." "Dat ze met evenveel punten naar Abu Dhabi gaan is een cadeau voor de sport. Daar hoop ik al jaren op, hoewel ik natuurlijk het liefst zelf meevecht. We krijgen een echte finale. De veteraan die alle records kan breken versus de jongste grand prix-winnaar ooit. Dat is toch een magnifiek verhaal. Een droomscenario. Ik noem het een 'battle royale.' De druk kan niet verder worden opgevoerd. May the best man win." Sergio Pérez (Red Bull Racing, huidige teamgenoot van Verstappen) "Ik heb nu eigenlijk helemaal geen zin om naar de WK-stand te kijken. Ik weet dat Max en Lewis nu gelijk staan en dat in de laatste race alles op het spel staat, maar het was een erg slechte dag voor mij en ook voor het team", zegt Red Bull-rijder Pérez, die uitviel in Saudi-Arabië. "We hebben een flinke achterstand opgelopen in de strijd om de constructeurstitel, terwijl we juist op een voorsprong mikten. Nu is het een kwestie van de knop omzetten en zorgen dat we het gat met Mercedes volgend weekend dichten. We hebben iets recht te zetten." "Het wordt een groots gevecht tussen Lewis en Max. Echt een 'big one'. We moeten er staan en we zullen er staan. Ik denk dat Yas Marina ons iets beter ligt dan dit circuit. Djedda leek op het lijf van Mercedes geschreven, maar we konden hun tempo volgen. Dat geeft hoop, maar de kater overheerst nu."

Sergio Pérez viel uit in Saudi-Arabië - AFP

"Mijn taak in Abu Dhabi is duidelijk. Ik zal Max zoveel mogelijk steunen in zijn duel met Lewis, maar we strijden op beide fronten. We kunnen als team ook nog wereldkampioen worden. Alles is mogelijk. Het kan beide kanten op vallen. Het zal er opnieuw stevig aan toe gaan. Dat is logisch. De belangen zijn groot en de druk is enorm. Het gebeurt bijna nooit dat beide titels in de laatste race nog op het spel staan." Pierre Gasly (Alpha Tauri, ex-teamgenoot Verstappen) "Wat was dit een wilde race. Er gebeurde van alles en het was ontzettend moeilijk om scherp te blijven. We werden voortdurend afgeleid door incidenten op de baan, vlaggen en safety cars. Je moest voortdurend je hoofd erbij houden en we hadden bovendien in de Formule 2-race al gezien hoe snel het helemaal fout kan gaan." "Ik ben niet verbaasd dat het er stevig aan toe ging tussen Lewis en Max. Dat is normaal. Het gaat om de wereldtitel en ze hebben een enorme drive. Het is wel belangrijk dat ze de grenzen van veilig racen niet overschrijden, maar je kunt in deze fase niet verwachten dat ze braaf rondjes achter elkaar blijven rijden."

Pierre Gasly en Max Verstappen in 2019 - ANP

"Geweldig dat het kampioenschap in de laatste race zal worden beslist. Het is voor de gemiddelde, neutrale fan ongelooflijk mooi dat dit gebeurt. Lewis en Max gelijk in punten. Ongelooflijk. Je verzint het niet. Ik weet niet of we het eerder hebben gezien in de Formule 1-historie. Ik kan het me in ieder geval niet herinneren. Het is een knotsgek scenario. Ik ben razend benieuwd hoe het uitpakt." "Ik heb zelf iets soortgelijks meegemaakt in een lagere autosportklasse. Ik lag in 2017 in de Super Formula een half punt achter bij de laatste race. Dat liep niet goed af. Ik trok aan het kortste eind en wil er liever niet meer over praten. Maar ik weet wel: als je zo'n raceweekend meemaakt, moet je zorgen dat je honderd procent gefocust bent en blijft. Laat je niet afleiden en benader het raceweekend zoals je dat het hele jaar al doet." "Als je last-minute dingen anders gaat doen, lijden je prestaties daar vaak onder. Maar ach, Lewis en Max hebben al aangetoond dat ze tegen de druk bestand zijn. Wie in Abu Dhabi de beste auto heeft, grijpt de titel."