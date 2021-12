Vier jaar cel voor afgezette Myanmarese leider Aung San Suu Kyi

In Myanmar is de afgezette leider Aung San Suu Kyi veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Ze krijgt de straf opgelegd vanwege opruiing en omdat ze tijdens de verkiezingscampagne coronamaatregelen zou hebben geschonden.

Het vonnis is het eerste in een reeks van rechtszaken tegen de 76-jarige Suu Kyi. Ze wordt ook aangeklaagd voor onder meer corruptie en verkiezingsfraude. De gevangenisstraffen die hiervoor kunnen worden opgelegd, zijn gezamenlijk meer dan honderd jaar.

Hoorzittingen in de zaak waren achter gesloten deuren, dus journalisten konden de rechtsgang niet volgen. Ook moest de verdediging van Suu Kyi zich houden aan een zwijgplicht.

Staatsgreep

Suu Kyi was de verkozen leider van het land maar werd op 1 februari afgezet door het leger. Volgens het leger had haar partij verkiezingsfraude gepleegd, al is dat niet vastgesteld door internationale waarnemers.

Sinds haar afzetting staat Suu Kyi onder huisarrest. Bij protesten tegen het nieuwe legerbewind zijn naar schatting zo'n 1300 demonstranten gedood door veiligheidstroepen.