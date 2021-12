Claim in de maak na datalek coronatesten: 'Er is een onaanvaardbaar risico genomen'

Een nieuwe stichting bereidt een financiële claim voor tegen het ministerie van Volksgezondheid vanwege een groot datalek in de coronasystemen van de GGD. Duizenden medewerkers van de callcenters bleken bij persoonlijke gegevens te kunnen van mensen die contact hadden gehad met de GGD.

"Er is door het ministerie van VWS een onaanvaardbaar risico genomen met de persoonsgegevens van miljoenen mensen", zegt oud-PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug, woordvoerder van de stichting. "Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid zorgvuldig met hun privacy en dataveiligheid omgaat."

Het ministerie heeft nog niet op de aankondiging gereageerd.

Arrestaties na misbruik

In het gegevensbestand van de GGD werd informatie bijgehouden van mensen die zijn getest of gevaccineerd of bij een bron- en contactonderzoek genoemd werden. De data van 6,5 miljoen Nederlanders waren in te zien voor alle 26.000 medewerkers.

Meerdere keren ging dat fout: medewerkers zochten gegevens over familie en vrienden op, of over BN'ers. Enkele keren werden personalia doorverkocht aan criminelen. Zeker zeven medewerkers werden opgepakt nadat ze informatie als namen, geboortedata en medische informatie hadden doorgespeeld, twee van hen zijn al veroordeeld.

Stichting ICAM neemt het het ministerie kwalijk dat waarschuwingen over de kwetsbaarheid van het systeem in de wind zijn geslagen. De persoonsgegevens hadden beter versleuteld moeten worden en het had medewerkers onmogelijk gemaakt moeten worden grote hoeveelheden data makkelijk te downloaden. Ook had er beter gemonitord moeten worden waar medewerkers precies inzage in kregen.

Advocaat Douwe Linders van de stichting dient de claim in omdat volgens hem het ministerie een gecalculeerd risico nam. "Kennelijk zijn er meer prikkels nodig om het ministerie het belang van zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te laten inzien."

Anonieme geldschieter

Aanmelden voor de claim is gratis, een anonieme geldschieter financiert de rechtsgang. Als er een vergoeding komt, krijgt die persoon daar 20 procent van. Het totaalbedrag hangt af van hoeveel mensen zich aanmelden: de stichting wil 500 euro vragen voor iedereen die in de databank was opgenomen en 1500 euro voor iedereen van wie aantoonbaar gegevens zijn gelekt.

De komende maanden verzamelt de stichting medestanders en wil men een gesprek met het ministerie. Een rechtszaak kan volgens de stichting al snel 18 tot 36 maanden duren.