Moet Ajax Ten Hag verleiden? 'Een trainer die twijfelt, moet je laten gaan'

Als er ergens in Europa een trainer bij een topclub vertrekt, zingt meteen de naam van Erik ten Hag rond. De Ajax-trainer hield zich tot deze week altijd nadrukkelijk op de vlakte over zijn toekomst. Maar afgelopen week liet hij in een interview doorschemeren een uitdaging in het buitenland best aan te willen gaan. Moet de kapitaalkrachtige club niet alles in het werk stellen om de succescoach langer te binden, zo was de stelling deze week aan tafel bij Studio Voetbal. Volgende stap Volgens de analisten aan tafel ligt dat niet voor de hand. "Het is zijn vierde seizoen, in het begin hadden we wel kritiek, nu zijn we alleen maar positief. Voor een trainer komt er dan een moment om de volgende stap te zetten", meent Theo Janssen. "Wil een trainer blijven, dan kan een club zeggen: we gaan verder", vervolgt Janssen. "Maar moet je een trainer verleiden om te blijven? Je moet ervoor zorgen dat je de groep bij elkaar houdt. Maar als een trainer twijfelt, moet je hem laten gaan."

Hele uitzending Presentator Gert van 't Hof neemt in Studio Voetbal met Pierre van Hooijdonk, Theo Janssen Ibrahim Afellay en Arno Vermeulen de voetbalweek door. Kijk de hele uitzending hier terug.

In een interview met de schrijvende pers zei Ten Hag afgelopen week dat hij nog steeds happy is in Amsterdam en misschien zijn contract wel weer gaat verlengen, maar over een buitenlands avontuur zei hij: "Ik denk wel dat ik er klaar voor ben. Ik zou die uitdaging graag aangaan, maar ben er niet naar op jacht." Van Hooijdonk vindt een volgende stap van Ten Hag logisch: "Hij heeft het fantastisch gedaan, maar hij heeft daarvoor ook alle middelen gekregen. Directeur Marc Overmars heeft het salarishuis in elkaar laten donderen om hem bijvoorbeeld Dusan Tadic en Daley Blind te geven. Ten Hag hoort in de hoogste categorie trainers, maar er zijn ook anderen die dat kunnen."