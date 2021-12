Hamilton: 'Veel rivalen reden gevaarlijk, maar Verstappen spant de kroon'

Een ronde later was het weer mis tussen de twee, toen Hamilton de achterkant van Verstappen raakte. De Brit had te laat door dat de Nederlander hem voor wilde laten gaan, omdat Verstappen voor het incident uit de 37ste ronde een tijdstraf kreeg.

Red Bull-teambaas Christian Horner denkt er het zijne over. "Het was raar, omdat Lewis vaart verminderde achter Max (in plaats van hem direct in te halen, red.). Het leek erop dat Lewis niet wilde inhalen vanwege een DRS-zone die eraan zat te komen."

"Wij probeerden juist die plek aan Lewis te geven en op een geven moment ramt Lewis de auto van Max. Daarna was het duidelijk dat we schade had, heel erg frustrerend allemaal."

Wolff: 'We willen een eerlijk kampioenschap'

Horners rivaliserende collega Toto Wolff van Mercedes vond de winst van Hamilton verdiend. "Het had vandaag een paar keer zomaar afgelopen kunnen zijn met een gebroken voorvleugel", zei de Oostenrijker. "Maar ik wil hier niet te veel woorden vuil aan maken. Dit was spectaculair, maar geen goede race."

"We willen gewoon een eerlijk kampioenschap hebben en dat de beste moge winnen. En als dat uiteindelijk Max is, dan heb ik er vrede mee. Maar het moet dan wel op een eerlijke manier gaan."