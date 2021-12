Tegenstanders belaagd bij eerste rally rechts-populist Zemmour

Aanhangers van de Franse presidentskandidaat Éric Zemmour hebben activisten in elkaar geslagen die tijdens zijn eerste campagnebijeenkomst wilden betogen. Het groepje activisten was in het publiek opgestaan met T-shirts waarop "Nee tegen racisme" stond, een protest tegen de rechts-populistische ideeën van Zemmour.

Op camerabeelden van de bijeenkomst is te zien dat de actie tot grote chaos leidde. Zemmour-aanhangers gingen de betogers te lijf en gooiden met stoelen. Zeker twee van hen werden bloedend uit de zaal gezet.

"We wilden geweldloos protesteren", zegt een woordvoerder van de organisatie SOS Racisme. "Onze activisten werden geslagen en beledigd omdat ze aan de strijd tegen racisme herinnerden. Dit ongelofelijke geweld spreekt voor zich."