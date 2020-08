Apple als eerste techbedrijf 2.000.000.000.000 dollar waard

Als eerste beursgenoteerde techbedrijf is Apple meer dan 2 biljoen dollar waard. In 2018 ging het bedrijf als eerste door de grens van 1 biljoen dollar. Waar het bedrijf er 38 jaar over deed om die mijlpaal te halen, duurde het iets meer dan 2 jaar om de volgende biljoen aan beurswaarde binnen te halen.

"Ongekend. Het knappe is dat dit bedrijf twintig jaar geleden in een vrijwel failliete positie zat. En na de dood van Steve Jobs was het de vraag of het bedrijf wel een toekomst zou hebben zonder hem", zegt Jim Tehupuring van 1vermogensbeheer. "Het tegendeel is nu wel bewezen."

Om een idee te geven van hoe groot 2 biljoen dollar is, een aantal vergelijkingen. Het Nederlandse concern met de hoogste beurswaarde is ASML, met een beurswaarde van bijna 160 miljard dollar. Dat is 12,5 keer minder dan Apple. Alle fondsen uit de Nederlandse AEX-index bij elkaar opgeteld hebben nog niet de helft van de waarde van Apple.

2 biljoen dollar is bijna net zoveel als de Italiaanse economie en meer dan twee keer zoveel als de omvang van de Nederlandse economie.