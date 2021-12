Verstappen fel over incidenten: 'Heeft niets met Formule 1 te maken'

Max Verstappen is niet te spreken over de incidenten in de chaotisch verlopen Grand Prix van Saudi-Arabië. "Dit heeft niets meer met Formule 1 te maken", baalde de Red Bull-coureur over de boordradio na zijn tweede plaats.

"Zoals het nu gaat, bestaat deze sport meer uit het uitdelen van straffen dan racen. Er gebeurde van alles, met dingen waar ik het niet helemaal eens ben."

Verstappen zei later op een persconferentie dat zijn opmerkingen vooral een algemeen karakter hebben. In zijn ogen worden races steeds vaker achter de tafel van de wedstrijdleiding beslist. "Ik vind dat er in de sport een trend gaande is, zo ben ik niet opgegroeid met Formule 1."

Verstappen kreeg in de race onder meer een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek, omdat hij Lewis Hamilton onrechtmatig buiten de baan had ingehaald. Daardoor kon de Brit in de 43ste ronde de leiding van Verstappen overnemen.

Wedstrijdleiding

Hamilton en Verstappen moeten zich bovendien melden bij de wedstrijdleiding, omdat de Brit de achterkant van de Nederlander raakte in de 38ste ronde.