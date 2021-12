De Jong pakt brons op 1.500 meter, Groenewoud sprint naar zilver op massastart

Op de slotdag van de wereldbeker in Salt Lake City hebben de Nederlandse vrouwen twee medailles veroverd: Antoinette de Jong pakte brons op de 1.500 meter, Marijke Groenewoud sprintte naar zilver op de massastart. Goud zat er niet in op het snelle Amerikaanse ijs. Op de schaatsmijl deelde Miho Takagi een nieuwe dreun uit aan de concurrentie. De Japanse won met overmacht haar derde 1.500 meter van het seizoen. Met haar razendsnelle tijd (1.49,99) was Takagi bijna anderhalve seconde sneller dan haar landgenote Ayano Sato, die het zilver pakte. De Jong deed het ook uitstekend. Met 1.51,72 reed ze een persoonlijk record. Bekijk de samenvatting van de 1.500 meter en de reactie van De Jong hieronder.

Takagi had op de 1.500 meter haar zinnen gezet op een wereldrecord, maar ze kwam 0,16 seconde tekort om haar eigen mondiale toptijd (1.49,83) aan te scherpen. De Japanse blijft door haar overwinning dit seizoen ongeslagen op de 1.500 meter in wereldbekerverband. Zaterdag won ze ook de 1.000 meter in Salt Lake City. Wüst vierde Ook Ireen Wüst had het record in haar achterhoofd. Het was de laatste keer dat ze op de snelle Amerikaanse baan reed en een wereldrecord is het enige wat nog ontbreekt op haar bijzonder indrukwekkende erelijst. Het zat er niet in voor de 35-jarige Wüst. Met 1.52,10 eindigde de vijfvoudig olympisch kampioene als vierde.

Ireen Wüst - ANP

Irene Schouten reed ook een goede 1.500 meter. De specialiste op de lange afstanden snoepte met haar tijd van 1.52,12 ruim twee seconden van haar persoonlijk record af. Daarmee eindigde ze als zesde. Jorien ter Mors deed een dappere poging, maar de olympisch kampioene van 2014 ging helemaal stuk in de laatste ronde. Met 1.55,07 eindigde Ter Mors als negentiende. Schouten cijfert zich weg op massastart Later op de dag stond Schouten samen met Groenewoud aan het vertrek van de massastart. In het begin van de race droeg Schouten, die altijd bij de topfavorieten hoort op het onderdeel, haar steentje bij om een ontsnapping terug te halen. Bekijk de samenvatting van de massastart hieronder.

Schouten cijfert zich weg op massastart en wordt vierde, zilver voor Groenewoud - NOS

Daarna verstopte ze zich bij de tussensprints in het peloton, totdat het drietal Marina Zueva, Sofie Karoline Hauge en Nadja Wenger wegreed. Toen cijferde Schouten zich opnieuw weg voor haar landgenote. Hauge bleef het langst vooruit, maar strandde in het zicht van de finish. In de sprint was de Canadese Ivanie Blondin net iets sneller dan Groenewoud, die niet tevreden was met zilver. "We zijn alleen blij als we winnen. Maar Irene heeft super werk gedaan, dat is heel goed."