In minder dan 48 uur is kerstplaat Ed Sheeran en Elton John al 10 miljoen keer bekeken

Sheeran zei dat Elton John hem vorig jaar op Kerstochtend belde en voorstelde om samen een kerstplaat te maken. Hij legde in de ochtendshow van de publieke radiozender uit dat hij eigenlijk niet het gevoel had dat een kerstplaat bij hem paste en dat hij ook nooit de ambitie had. Tot eerder dit jaar een goede vriend van hem overleed.

"Je weet niet of je er morgen nog bent, alles kan in een nacht veranderen. Misschien ben ik er morgen niet meer. Waarom zou ik deze kans niet pakken?", zei hij. Elton John was door de onthulling van Sheeran verrast. In een Brits muziektijdschrift zei hij: "Ik was verplicht tot geheimhouding en dan gaat Sheeran met z'n grote fucking mond naar Nederland."

Zo verklapte Sheeran het nieuws: