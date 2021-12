Opnieuw recordzege handbalsters en een plek in volgende ronde WK

De Nederlandse handbalsters hebben zich geplaatst voor de volgende ronde van het WK in Spanje. De regerend wereldkampioen was met 58-17 te sterk voor Oezbekistan.

Niet eerder won Oranje met zo'n groot verschil. Het oude record was pas twee dagen oud; de handbalsters zorgden vrijdag voor een waar doelpuntenfestijn tegen Puerto Rico (55-15).

Verplicht

Nederland was het met laagvliegers Oezbekistan en Puerto Rico aan zijn stand verplicht om zich te plaatsen voor de volgende ronde. In de poule van vier is een plek bij de beste drie genoeg.

Nederland vloog uit de startblokken tegen Oezbekistan en stond binnen een paar seconden op voorsprong, maar liet zich ook een aantal keer verrassen door de Oezbeken. Na tien minuten spelen was de stand 6-13 in het voordeel van Oranje.