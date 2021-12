Weer Nederlands 1-2-3'tje op 1.000 meter: Krol wint voor Nuis en Otterspeer

Oranje gekleurde 1.000 meter: Krol, Nuis en Otterspeer grijpen medailles - NOS

De Noor Havard Lorentzen voorkwam een Nederlands 1-2-3-4'tje. Wereldkampioen Kai Verbij eindigde met 1.07,03 als vijfde. Revanche Vooral Nuis en Otterspeer hadden iets goed te maken op de laatste individuele afstand in Salt Lake City. Zaterdag eindigde Nuis teleurstellend buiten de toptien op de 1.500 meter. Otterspeer werd eerder op de dag gediskwalificeerd op de 500 meter omdat hij zijn transponder voor de tijdmeting niet om zijn enkel had gedaan. Ook de 1.000 meter van Otterspeer verliep rommelig; hij ging wankelend de voorlaatste bocht door, maar reed wel een persoonlijk record. 'Superrace' Krol was uiteraard het meest tevreden van allemaal na zijn zege. "Ik rijd een fractie boven mijn persoonlijk record. Zeker gezien de geringe voorbereidingstijd was het een superrace. Daar ben ik heel blij mee", aldus Krol, die pas laat naar Amerika vloog. Bekijk het interview met Krol hieronder.

"Ik vond het echt heel spannend. ik heb ook een aantal keer gedacht: jeetje, als dat maar goed komt. Maar het heeft goed uitgepakt. Een fantastische score voor mij, aldus Krol, die zaterdag ook brons veroverde op de 1.500 meter. Ook Merijn Scheperkamp reed met 1.07,46 een persoonlijk record. Hij eindigde als twaalfde. Bijrol op 500 meter Op de 500 meter gaat het dit seizoen een stuk minder goed met de Nederlandse sprinters. In de eerste vijf wereldbekerraces speelden ze niet meer dan een bijrol. Ook in de zesde race was dat niet anders. Voor Otterspeer was het bijzonder zuur dat hij werd gediskwalificeerd. Hij reed net als vrijdag de beste tijd en verbeterde met 34,26 opnieuw zijn persoonlijk record. Bekijk de samenvatting van de 500 meter hieronder.

De Japanner Wataru Morishige won de 500 meter. Hij dook op het snelle Amerikaanse ijs als enige onder de 34 seconden: met 33,99 was hij een fractie (0,006) sneller dan de Rus Artem Arefjev. Het brons ging naar de Canadees Laurent Dubreuil. Morishige is de vijfde man die op de 500 meter onder de 34 seconden heeft gereden. Vrijdag werd hij bij de eerste 500 meter tweede. Verbij negende Verbij was door de diskwalificatie van Otterspeer beste Nederlander in de uitslag. Hij kwam in een direct duel met zijn ongelukkige landgenoot tot een tijd van 34,31. Daarmee eindigde Verbij als negende.

Dai Dai N'tab werd tiende en was met 34,35 sneller dan in de eerste omloop, waarin hij twaalfde werd. Scheperkamp, die vrijdag nog een flinke hap van zijn persoonlijk record afsnoepte, was nu met 34,53 iets langzamer. Hij eindigde als twaalfde. Valse start snelle Gao Voor de 500 meter waren veel ogen gericht op Tingyu Gao, maar hij kon niet laten zien wat hij waard was na een valse start. De Chinese sprinter maakte vrijdag indruk door in de B-groep een razendsnelle tijd te rijden. Met 33,98 was Gao acht honderdste sneller dan de Japanner Yamato Matsui, die de eerste 500 meter in Salt Lake City won. Zou hij twee dagen later een aanval kunnen doen op het wereldrecord? Dat was de vraag. Gao mocht dit keer wel in de hoogste divisie starten, maar na een valse start van zijn tegenstander bewoog hij te vroeg bij de herkansing. Ook de Japanner Tatsuya Shinhama was ongelukkig. Zijn tegenstander viel in de laatste bocht, waardoor hij even werd gehinderd. Shinhama mocht opnieuw rijden, maar bij zijn herkansing ging hij hard onderuit in de eerste bocht.

Wereldrecord ploegenachtervolging Op de ploegenachtervolging raakten de Nederlandse mannen hun wereldrecord kwijt. De Amerikanen Joey Mantia, Emery Lehman en Casey Dawson reden voor eigen publiek naar 3.34,74. Bekijk de samenvatting hieronder.

Het oude record was sinds vorig jaar in handen van Sven Kramer, Marcel Bosker en Douwe de Vries. De Nederlandse formatie reed destijds bij de WK in Salt Lake City naar 3.34,68. Nederland ging dit keer van start met een gelegenheidsformatie. Jan Blokhuijsen, Marwin Talsma en de vrijdag gevallen Bosker reden naar de zesde tijd. De ploeg had vooral als doel om niet te vallen en zo punten te verdienen met het oog op de Olympische Spelen.