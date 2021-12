Morishige wint 500 meter, diskwalificatie Otterspeer door vergeten transponder

De Nederlandse mannen speelden in de eerste vijf wereldbekers niet meer dan een bijrol. Ook in de zesde race was dat niet anders.

Kai Verbij was daardoor de beste Nederlander in de uitslag. Hij kwam in een direct duel met Otterspeer tot een tijd van 34,31. Daarmee eindigde hij als negende. Dai Dai N'tab werd tiende en was met 34,35 sneller dan in de eerste omloop, waarin hij twaalfde werd.

Merijn Scheperkamp, die vrijdag nog een flinke hap van zijn persoonlijk record afsnoepte, was nu met 34,53 iets langzamer. Hij eindigde als twaalfde.

Valse start snelle Gao

Vooraf waren veel ogen gericht op Tingyu Gao, maar hij kon niet laten zien wat hij waard was na een valse start.

De Chinese sprinter maakte vrijdag indruk door in de B-groep een razendsnelle tijd te rijden. Met 33,98 was Gao acht honderdste sneller dan de Japanner Yamato Matsui, die de eerste 500 meter in Salt Lake City won. Zou hij twee dagen later een aanval kunnen doen op het wereldrecord? Dat was de vraag.

Gao mocht dit keer wel in de hoogste divisie starten, maar na een valse start van zijn tegenstander bewoog hij te vroeg bij de herkansing.

Ook de Japanner Tatsuya Shinhama was ongelukkig. Zijn tegenstander viel in de laatste bocht, waardoor hij even moest inhouden. Shinhama gaat zijn rit opnieuw rijden, dus de uitslag kan nog veranderen.