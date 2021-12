Hamilton wint tumultueuze Saudische GP en staat nu gelijk met Verstappen

Lewis Hamilton heeft een chaotische en incidentrijke Grote Prijs van Saudi-Arabië gewonnen. Max Verstappen werd tweede. In de WK-stand van de Formule 1 staan beide coureurs nu in punten precies gelijk, met nog één race te gaan.

Bij een gelijke eindstand aan het einde van het seizoen telt het aantal GP-zeges. Daarin staat het nu 9-8 voor Verstappen.

Volgende week zondag om 14.00 uur wordt het Formule 1-seizoen afgesloten met de Grote Prijs van Abu Dhabi. Vorig seizoen leidde Verstappen die race van start tot finish en werd Hamilton derde.

Als beide coureurs volgende week uitvallen, is Verstappen de nieuwe wereldkampioen. Anders telt in Abu Dhabi gewoon: wie als eerste van de twee over de finish komt, pakt de wereldtitel.