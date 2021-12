Gefrustreerd door corona? Schreeuwen naar de zee is populair

Opnieuw een winter met een (avond)lockdown, anderhalvemetermaatregel en een beperking op het aantal bezoekers dat men thuis mag ontvangen. De frustratie over aangekondigde coronamaatregelen loopt na elke persconferentie weer op. Ondernemers die manieren aanbieden om uiting te geven aan (corona)teleurstelling en -frustratie zien hun populariteit toenemen, en spelen op die vraag in.

"Last van coronastress? Frustraties over de lockdown of de avondklok? Laat het beest in je los en vernietig alles in de de kamer", staat op de website van een van de 'sloopkamers' van Nederland. Tegen betaling kunnen bezoekers in een veilige omgeving servies tegen de muur gooien of met een hamer of hakbijl de boel kort en klein slaan.

Het fenomeen 'woedekamer' of 'sloopkamer' waaide in 2016 al vanuit Japan en Amerika over naar Nederland, maar is de laatste tijd steeds meer in trek, merkt onder meer Sandor van den Brand, eigenaar van Dagje uit Breda. "We hebben bijna honderd verschillende activiteiten waar mensen uit kunnen kiezen, maar de Smash Room is absoluut het populairst. We hebben dagelijks zo'n 90 boekingen."

Schreeuwen en krijsen werkt ook prima, volgens zangeres en vocal coach Julie Scott: "Ik zag de laatste persconferentie en toen had ik de behoefte om te krijsen. En ik kan me voorstellen dat ik daarin niet de enige ben", zegt ze in deze video: