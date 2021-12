Roeblev en Medvedev bezorgen Rusland derde Davis Cup-trofee

Rusland heeft ten koste van Kroatië voor de derde keer de Davis Cup veroverd. Na twee enkelspelen stond er 2-0 op het bord, waardoor het afsluitende dubbelspel niet meer gespeeld hoefde te worden.

Andrej Roeblev opende de finale tegen Borna Gojo. De Rus serveerde sterk en verspeelde op eigen opslag maar acht punten. Hij liet wel zeven van de acht breekkansen liggen, waardoor Gojo, de mondiale nummer 279, lang kon bijblijven.

In de tweede set kwam het AAN op een tiebreak. De 23-jarige Kroaat maakte daarin twee keer een achterstand goed en kwam met 5-4 voor. De een jaar oudere Roeblev toonde toen zijn klasse met twee winners op rij, kwam op matchpoint, zag Gojo in de fout gaan en won met 6-4, 7-6 (5).

Medvedev vs. Cilic

Vervolgens betraden Daniil Medvedev en Marin Cilic de arena. Beiden wonnen één grandslamtoernooi, de US Open. De Rus bestijgt echter de tennisladder, terwijl de Kroaat in zijn nadagen is.

Dat bleek ook in de partij. Cilic bood in de eerste set goed weerstand, maar kon in de tweede set niet meer mee. Medvedev sloeg op zijn eerste matchpoint toe en won met 7-6 (6), 6-2.

Succes Tarpisjtsjev

De Russen wonnen het toernooi, dat sinds 1900 wordt gespeeld, ook in 2002 en 2006. Ook toen was Sjamil Tarpisjtsjev de coach. Hij leidt het tennis in zijn land sinds 1974 en zat tegen Kroatië voor de 101ste keer op de bank.

De coach won ook vier keer de Fed Cup met de Russische vrouwen.