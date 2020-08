Démare houdt stand en schrijft Ronde van Wallonië op zijn naam

Wielrenner Arnaud Démare van Groupama-FDJ heeft op knappe wijze de Ronde van Wallonië op zijn naam geschreven. De Franse sprinter, die begon als klassementsleider aan de vierde etappe, hield tegen alle verwachtingen stand in de lastige slotrit en gaf de eindzege extra kleur met zijn tweede etappezege.

Démare was maandag ook al de sterkste in de sprint in de tweede etappe in Wallonië.

De meute moest woensdag bijna tweehonderd kilometer afleggen en zeven hellingen over met op tien kilometer van de meet de Côte de Beffe (een klim van anderhalve kilometer met een stijgingspercentage van 8,5).

Greg Van Avermaet en diens ploeg CCC slaagden erin in de klim geletruidrager Démare wel te lossen maar de Fransman kwam op het tandvlees terug. Dat kwam mede doordat Van Avermaet even aarzelde toen Jhonatan Narváez van Team Ineos ineens demarreerde op de top van de klim.

Démare profiteerde van de vertwijfeling, kon terugkeren en zijn ploegmaten haalden Narváez terug. Daarna sloeg hij zelf toe in de sprint, waarin hij Van Avermaet en diens landgenoot Philippe Gilbert voorbleef.

Sombere voorspelling

Een fijne opsteker voor Démare die zich dinsdag nog weinig kans toedichtte om de eindoverwinning binnen te slepen. "Die leiderstrui ben ik woensdag kwijt", voorspelde hij na afloop van de sprint waarin Sam Bennett zich de sterkste toonde.

"Ik moet het parcours nog in detail analyseren, maar ik denk dat het voor mij veel te zwaar zal zijn." Daar bleek woensdag echter niets van waar.