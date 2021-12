Zo werd de tweede pakjesavond in coronatijd gevierd

Vijf december betekent pakjesavond, voor het tweede jaar op rij in coronatijd. Deze Sinterklaasavond waren er naast de pakjes toch weer kapjes, zelftesten en werd er volop gevideobeld.

De familie Van de Burgt uit Veldhoven moest improviseren toen deze week beide ouders besmet raakten met het coronavirus. Begin deze week testte vader Marcel positief en vrijdag bleek moeder Inge besmet. Om te voorkomen dat pakjesavond voor hun dochter in het water zou vallen, bedachten ze een oplossing: Sinterklaas kwam niet binnen met z'n knecht, maar bracht een bezoek aan het raam.

"Ik had een parasol neergezet voor het raam en daaraan een stuk van de partytent vastgemaakt. En ik had er ook nog een kacheltje bijgezet, want ik wilde niet dat Sinterklaas daar de moord zat te stikken van de kou. Er was ook nog een geluidsinstallatie", vertelde Marcel van de Burgt aan Omroep Brabant. Ook opa en oma konden het feest veilig meemaken. "Zij keken vanuit de auto."