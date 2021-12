Kleine kopspecialist Linssen weer de grote man bij winnend Feyenoord

En als Fortuna de bal eenmaal had, werd het pas echt gevaarlijk. Zoals in de zevende minuut, toen Feyenoord druk zette op de onzeker ogende Limburgse defensie, de bal veroverde en Guus Til na een combinatie met Bryan Linssen opeens vrij voor de doelman stond.

En dat was nog niet alles, want ook Ben Rienstra nam het doel onder vuur. Dit keer werd Marciano vlak voor de lijn gered door Marcus Pedersen.

Deed Fortuna dan helemaal niets? Vlak voor rust moest Marciano voor het eerst in actie komen op een schuiver van Tesfaldet Tekie. Hij redde bekwaam, maar duwde de bal wel bijna in de voeten van een tegenstander.

En dus kon Bryan Linssen (acht doelpunten) niet achterblijven. Zijn moment kwam even later, met een bijzondere rol voor Orku Kökçü. De fase begon voor Kökçü met een pijnlijke lies na een botsing met de knie van van Mats Seuntjens.

Van een ommekeer was geen sprake, want ook na rust was Feyenoord heer en meester en liep het snel uit naar 3-0. Opnieuw was de kleine Linssen onklopbaar in de lucht en kwam zo alleen aan de leiding van de topscorerslijst met tien treffers.

Eigenlijk hadden dat er zelfs elf kunnen zijn als Linssen een voorzet van Til niet helemaal verkeerd inschatte. In plaats van een hattrick met het hoofd leverde Linssen nu de perfecte voorzet af op Luis Sinisterra, die voor 4-0 zorgde.

De hattrick zou er ook niet komen, want na ruim een uur werd Linssen naar de kant gehaald voor Cyriel Dessers. De supersub kwam dit keer niet tot scoren. Alireza Jahanbakhsh, naarstig op zoek naar vorm, deed dat in de slotfase wel.

De Iraniër kopte volledig ongedekt raak uit opnieuw een corner: 5-0.