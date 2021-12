Old Trafford loopt warm voor winnende 'Godfather van Gegenpressung'

Trainer Ralf Rangnick heeft zijn debuut als trainer van Manchester United opgeluisterd met een 1-0 zege op Crystal Palace. Niet de overwinning, maar vooral het spel - met veel druk naar voren - zorgde voor hoop in de harten van de fans op Old Trafford. Tottenham Hotspur boekte alweer de derde competitiezege op rij na de entree van trainer Antonio Conte. Tegen Norwich City werd het 3-0.

Godfather Reikhalzend werd uitgekeken naar het debuut van 'the Godfather of Gegenpressung', zoals Ralf Rangnick in Engelse media werd bestempeld. En dat stempel was ook meteen zichtbaar op Old Trafford. Rangnick wijzigde niet veel aan zijn basisopstelling - zo moest Donny van de Beek opnieuw genoegen nemen met een plek op de bank -, maar zag wel tot zijn tevredenheid hoe United de tegenstander meteen bij de strot greep. In het eerste half uur kwam Crystal Palace amper onder de druk uit, maar gaf ook geen grote kansen weg. De grootste kans kwam pas in de blessuretijd van de eerste helft toen rechtsback Alex Telles de bal wat gelukkig meekreeg en na een combinatie met Scott McTominay de bal in kansrijke positie over het doel krulde.

Ralf Rangnick bij zijn debuut als trainer van Manchester United tegen Crystal Palace. - EPA

De bezoekers, die zo timide begonnen waren, lieten zich aan het einde van de eerste helft al gelden. Ook na rust beet de ploeg van Patrick Vieira, die vanwege zijn achtergrond als speler van Arsenal en Manchester City jennend toegezongen werd vanaf de tribune, flink van zich af. Net nadat Jordan Ayew rakelings voorlangs had geschoten, ontplofte Old Trafford toen Fred de bal met veel gevoel over doelman Vicente Guaita in de verre hoek schoot: 1-0. Vijf minuten voor tijd mocht Van de Beek, onder luid applaus van het publiek, ook nog zijn opwachting maken.

Bijzondere treffer van Sánchez Tottenham Hotspur boekte onder Antonio Conte alweer de derde competitiezege op rij. Conte, die begon met een moeizame zege op Vitesse in de Conference League, was met 3-0 te sterk voor hekkensluiter Norwich City. Lucas Moura tekende na tien minuten op fenomenale wijze voor de openingstreffer. De Braziliaan dribbelde zich knap vrij in een woud van tegenstanders en schoot de bal vervolgens van een meter of twintig als een streep in de kruising. Na rust knalde Davinson Sánchez uit een hoekschop van dichtbij de 2-0 tegen het net. Voor de oud-Ajacied was het pas zijn tweede treffer in de Premier League. De laatste keer dat hij scoorde was op 10 februari 2019 tegen Leicester City.

Eric Dier heeft oog voor de bijzondere treffer van Davinson Sánchez tegen Norwich City. - AFP

Son Heung-min zorgde ook nog voor 3-0 voor Tottenham Hotspur, dat klimt naar de vijfde plaats. Daarmee staan ze een plek boven Manchester United, maar wel tien punten achter koploper Manchester City. Manchester City en Liverpool profiteerden zaterdag van de misstap van koploper Chelsea.

De stand in speelronde 15 van de Premier League. - NOS