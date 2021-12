Prachttreffer Zerrouki bezorgt Twente in slotfase zege op Go Ahead Eagles

FC Twente heeft in Deventer in de slotfase een overwinning uit het vuur gesleept tegen Go Ahead Eagles. Het zag er lang goed uit voor de ploeg van Eagles-trainer Kees van Wonderen, maar de Tukkers wonnen dankzij twee late treffers met 1-2.

De ploegen zorgden in Deventer voor een levendige eerste helft, met mogelijkheden aan beide kanten. Eerst raakte Michel Vlap de lat namens FC Twente, even later schoot Inigo Córdoba aan de andere kant tegen de paal.

Vlak voor rust was het wel raak voor de van een schorsing teruggekeerde Spanjaard. Na een doorgekopte corner volleerde de middenvelder zijn zesde treffer van het seizoen en tevens de ruststand binnen.

Speciaal vanwege pakjesavond zat de wedstrijdbal aan het begin van de wedstrijd gewikkeld in Sinterklaas-cadeaupapier.