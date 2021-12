Na SPD stemmen ook Duitse liberalen in met coalitieakkoord 'waar Duitsland op wacht'

Ook de Duitse liberalen (FDP) hebben ingestemd met het coalitieakkoord met de sociaaldemocratische SPD en de Groenen. Op een online partijcongres stemde meer dan 98 procent van de aanwezigen in. Gisteren zetten ook de SPD-leden al het licht op groen voor het regeerakkoord.

De FDP-leiding heeft het regeerakkoord en de coalitie stevig gepromoot. FDP-leider Christian Lindner, die minister van Financiën wordt in het nieuwe kabinet, zei dat de Duitsers zullen profiteren van deze coalitie. "Een nieuwe start in Duitsland is mogelijk. Laten we beginnen. Duitsland wacht hierop."

Volgens hem is het een regeerakkoord voor het midden. "We maken geen ruk naar links, maar we gaan vooruit", zei hij.

Verkeerslichtcoalitie

Alleen de Groenen moeten nu nog instemmen met het regeerakkoord van 177 pagina's. De uitslag van een online stemming door hun leden wordt morgen verwacht.

Als ook zij instemmen, kan het regeerakkoord dinsdag worden ondertekend en kan SPD-leider Scholz woensdag tot kanselier worden verkozen. Hij won in september de verkiezingen van de christendemocratische CDU/CSU van vertrekkend bondkanselier Merkel, die zestien jaar aan de macht is geweest.

De partijen uit de 'verkeerslichtcoalitie', vernoemd naar de partijkleuren van de drie partijen, willen onder meer stevig inzetten op vergroening. Ook stijgt het minimumloon en wordt er geld gestoken in de digitalisering. In Duitsland is de (mobiele) internetinfrastructuur in vergelijking met omliggende landen gebrekkig. Verder wordt er werk gemaakt van de aanpak van de woningnood.

Correspondent Wouter Zwart legt uit waarom de Duitse verkiezingen ook voor Nederland van belang zijn: