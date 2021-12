Kwieke Karlsson neemt AZ opnieuw bij de hand

Jesper Karlsson heeft zijn marktwaarde nog maar eens opgeschroefd. De aanvaller leidde AZ zondag met twee treffers en een assist langs laagvlieger Sparta Rotterdam: 3-1.

Karlsson, donderdag al goed voor de winnende goal tegen Fortuna Sittard, schoot na bijna een half uur raak uit een strafschop. Hands van Tom Beugelsdijk ging daaraan vooraf.

De Zweed zorgde zo voor de 1-1, want Sparta had eerder de score geopend via Adil Auassar. Enkele minuten na de gelijkmaker sloeg Karlsson opnieuw toe met een gedrukt schot, na een afgeslagen corner.