Hoolwerf wint met overmacht Trachitol Trophy, Dul doet dat bij de vrouwen

Hoolwerf neemt de titel over van ploeggenoot Gary Hekman die twee jaar geleden de eindzege veroverde, ook hij verscheen dit jaar aan de start, maar kampt met schildklierproblemen en kon daarom de wedstrijd niet afmaken.

Dul oppermachtig bij de vrouwen

Elisa Dul won bij de vrouwen de Trachitol Trophy. In de allerlaatste wedstrijd op de Meent Bauerfeindbaan in Alkmaar reed Dul een degelijke en solide wedstrijd .

Na 99 ronden zette ze op het klinken van de bel de eindsprint in en liet ze het peloton ver achter zich. Dul neemt daarmee de titel over van Marijke Groenewoud, die meedoet aan de wereldbekerwedstrijden langebaanschaatsen in Salt Lake City.