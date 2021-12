Dul pakt overtuigend zege in marathonvierdaagse Trachitol Trophy

Dul won zowel de eerste als de tweede wedstrijd, maar moest zaterdag op de Jaap Edenbaan in Amsterdam genoegen nemen met een vierde plek. Toch bleef ze leider in het klassement en kon ze vandaag het initiatief aan de ander laten. Een oppermachtige sprint bracht haar de zege.

Na 99 ronden zette Dul op het klinken van de bel de eindsprint in en liet ze het peloton ver achter zich. Dul neemt daarmee de titel over van Marijke Groenewoud die meedoet aan de wereldbekerwedstrijden langebaanschaatsen in Salt Lake City.

Elisa Dul heeft de marathonvierdaagse, de Trachitol Trophy, op haar naam geschreven. In de allerlaatste wedstrijd op de Meent Bauerfeindbaan in Alkmaar reed Dul een degelijke en solide wedstrijd.

Ook de finale van de mannen is zondag live te zien op NOS.nl, de NOS-app en in Studio Sport op NPO1. Om 16.13 uur gaan de mannen van start, kijk live mee via deze link .

In de marathonvierdaagse van de Trachitol Trophy wordt iedere avond de afstand langer. In vier op een volgende dagen in respectievelijk Utrecht, Den Haag, Amsterdam en Alkmaar streden de schaatsers om punten in het sprintklassement en het algemene puntenklassement.

Met allebei een even opvallend paars-roze leiderspak: het 'pillenpak' voor de beste sprinter en 'pijlenpak' voor de leider in het puntenklassement. Vorig jaar werd de marathonvierdaagse afgelast vanwege het coronavirus. In 2019 won Groenewoud bij de vrouwen en Gary Hekman bij de mannen.