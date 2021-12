Fors meer omzet voor webwinkels in sinterklaasperiode

In de aanloop naar Sinterklaas hebben consumenten fors meer gekocht bij webwinkels dan vorig jaar. Dat schat de Betaalvereniging Nederland op basis van betaaldata van de afgelopen week. Webwinkels draaiden de afgelopen zeven dagen een vijfde meer omzet dan in dezelfde periode een jaar geleden.

Ook ten opzichte van een reguliere week dit jaar deden de webwinkels het in de week voor Sinterklaas veel beter. Er waren 15 procent meer transacties en ook de omzet was een vijfde hoger dan in een normale week dit jaar. De Betaalvereniging bekeek pincijfers van transactieverwerker Wordline en van iDeal-eigenaar Currence.

De drukste dag in webwinkels na het andere koopjesfestijn, Cyber Monday, was afgelopen woensdag.

760 keer per seconde pinnen

Ook in de fysieke winkels was het in de dagen voor Sinterklaas druk en de totale pinomzet was vergelijkbaar met vorig jaar. Er werd van dinsdag tot en met zaterdag ruim 98 miljoen keer gepind, goed voor een omzet van 2,5 miljard euro. De cijfers waren vorig jaar grotendeels vergelijkbaar.

Gisteren was het drukste moment voor pinbetalingen. Om 12.00 uur werd 760 keer per seconde gepind. Vorig jaar was het drukste moment op de zaterdag voor Sinterklaas, op 27 november. Toen werd om 15.00 uur 750 keer per seconde gepind.

Wel is het totaalaantal transacties rond Sinterklaas fors lager dan in 2019, in de periode voor de coronapandemie. Toen werd 113 miljoen keer gepind, nu was het ruim 98 miljoen keer.

Volgens de Betaalvereniging Nederland waren vooral winkels die boeken, speelgoed, hobby- en sportartikelen verkopen de afgelopen dagen extra populair in vergelijking met andere winkels.