Vrouwen Feyenoord gaan onderuit tegen PSV, FC Twente vergeet te profiteren

Toch was het na ruim tien minuten spelen PSV dat de grootste kans van de eerste helft kreeg. Desiree van Lunteren kwam oog in oog te staan met Jacintha Weimar en schoot de bal keurig langs de keepster, maar raakte de paal.

Na ruim een uur kwamen de Eindhovenaren op voorsprong via Maruschka Waldus. De verdedigster kopte vanuit een hoekschop weinig overtuigend op doel, maar de Rotterdamse verdediging vergat de bal weg te werken waarna Waldus alsnog binnen kon schieten.

Het doelpunt schudde Feyenoord wakker en de voetbalsters gingen op zoek naar de gelijkmaker. De laatste tien minuten had Feyenoord het betere van het spel, maar de kansen bleven onbenut.

Moeilijke middag FC Twente

Koploper FC Twente, dat voorafgaand aan de wedstrijd één punt meer had dan Feyenoord en Ajax, had door het verlies van de Rotterdammers een uitgelezen kans om op ten minste één directe concurrent uit te lopen, maar de Tukkers speelden gelijk tegen ADO Den Haag.

De wedstrijd in Enschede was doelpuntrijk; beide ploegen wisten maar liefst vier keer te scoren. De grote vrouw aan kant van de Hagenezen was Liz Rijsbergen, die in de 89ste minuut de gelijkmaker binnenschoot.

Doelpuntrijke wedstrijden

Ook de overige twee duels in de Eredivisie Vrouwen waren doelpuntrijk. PEC verloor in eigen huis met 2-3 van VV Alkmaar, Excelsior en Heerenveen kwamen vrijdagavond uit op een 2-2 gelijkspel.