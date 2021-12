Nieuweling Kuijpers bezorgt RKC in blessuretijd de winst tegen NEC

Door een doelpunt van kersverse aanwinst Roy Kuijpers in blessuretijd heeft RKC Waalwijk drie punten overgehouden aan het duel met NEC. Het verder smakeloze treffen in een leeg Mandemakers Stadion eindigde daardoor in 2-1.

In het vervolg van de eerste helft viel vooral de onzekere Vaessen op. De RKC-goalie grabbelde bij een schot van Magnus Mattson, maar had het geluk dit keer wel aan zijn zijde.

Na rust kon het duel in Waalwijk maar weinig bekoren. NEC-doelman Mattijs Branderhorst keerde een inzet van Saïd Bakari en dat was het wel zo'n beetje.

Met kersverse aanwinst Roy Kuijpers in de ploeg - hij kwam deze week als amateur over van FC Den Bosch - trachtte RKC de zege nog uit het vuur te slepen. Kuijpers kwam dichtbij, maar zijn poging ging net naast. In blessuretijd was het alsnog raak, met een intikker.

De Waalwijkers staan nu veertiende in de eredivisie, terwijl NEC nog altijd in de middenmoot is terug te vinden, ondanks de vierde ontmoeting op rij zonder zege.