Britney Spears stapt naar rechter om regeling over haar leven aan te passen

Britney Spears wil nooit meer onder curatele staan van haar vader. De zangeres is naar de rechter gestapt om de regeling, waarbij zij de zeggenschap over haar financiën, gezondheid en dagelijks verloor, te veranderen.

Spears' vader werd in 2008 tot curator van haar leven benoemd, nadat de zangeres een mentale inzinking had gehad en haar hoofd had kaalgeschoren. James Spears kreeg zeggenschap over bijna alles wat van Britney is.

Vorig jaar gaf hij het stokje om gezondheidsredenen over aan manager Jodi Montgomery. Nu is de 38-jarige Spears naar de rechter gestapt om ervoor te zorgen dat hij nooit meer Montgomery's plek inneemt. Het is onduidelijk of Spears wil dat Montgomery wel aanblijft.