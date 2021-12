Geen gridstraf voor Verstappen, versnellingsbak niet beschadigd

Niet Verstappen, maar Lewis Hamilton pakte polepositie. Teamgenoot Valtteri Bottas begint vanaf plek twee. Verstappen kan vandaag wereldkampioen worden bij een goed resultaat, al heeft hij daarbij ook hulp nodig van rivaal Hamilton.

Wat moet er gebeuren wil Verstappen al in Saudi-Arabië wereldkampioen worden? - NOS

Al zijn hele carrière droomt de 24-jarige Verstappen van deze dag, de dag waarop hij als eerste Nederlander wereldkampioen kan worden in de koningsklasse van de autosport. Zijn prestaties leiden al sinds zijn eerste GP-zege in 2016 tot ongekende Formule 1-gekte in Nederland. In Breda is afgelopen week een fototentoonstelling geopend met de mooiste kiekjes van Verstappens carrière, ook van voor zijn Formule 1-tijd. Aan de muren hangt het werk van fotograaf Frits van Eldik, al sinds de jaren dat vader Jos nog coureur was actief in de autosport. Bekijk hieronder de reportage over fotograaf Van Eldik:

Van kartjunior tot F1-coureur: Verstappens carrière in beeld bij fototentoonstelling - NOS

Een van zijn bijzonderste foto's maakte Van Eldik in 2005. Een piepjonge Max is aan het karten in Genk op een natte baan, Jos kijkt toe. Het zijn de eerste trainingen om het kunstje van rijden in de regen in de vingers te krijgen. "Als ik Jos tegenkom, refereert hij vaak aan dat moment", zegt Van Eldik. "'Weet je nog toen wij in Genk op die baan stonden en hem leerden rijden in de regen?' Het is prachtig om te zien dat dat wat er in zijn Formule 1-carrière uitkomt, er op zevenjarige leeftijd eigenlijk al in gestopt is."