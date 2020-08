Schouten bevestigt: veevoermaatregel geschrapt, te weinig eiwit in gras

De veevoermaatregel gaat inderdaad van tafel, bevestigt minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder op de dag zeiden Haagse bronnen al dat zij dit zou besluiten. Tegen de maatregel was veel verzet van boeren.

Volgens de maatregel moesten boeren hun koeien vanaf september minder eiwitrijk krachtvoer geven, omdat dit leidt tot minder stikstofuitstoot. Het leidde tot felle protesten van boeren die zeiden dat de verplichte maatregel slecht is voor de gezondheid van de dieren.

De minister heeft een analyse laten doen door de Universiteit Wageningen en daaruit blijkt dat koeien in deze periode meer eiwitrijk krachtvoer nodig hebben dan gedacht, omdat er door de droogte minder eiwit in gras zit.

"Daardoor zou de stikstofreductie teniet worden gedaan, schrijft Schouten. "Om deze reden heb ik besloten af te zien van de voorgenomen tijdelijke regeling en deze dus in zijn geheel niet door te voeren."

Varkenshouderijen

De veevoermaatregel was een van de manieren om stikstofruimte te creëren voor de bouw van 75.000 woningen in 2020. Schouten wil daar nu een deel van de opbrengst van een andere regeling voor gebruiken: de zogenoemde warme sanering van de varkenshouderij.

Die regeling houdt in dat varkensboeren die willen stoppen met hun bedrijf subsidie kunnen krijgen. Deze maatregel is bedoeld om stankoverlast tegen te gaan, maar hij levert ook stikstofreductie op.