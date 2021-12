Oostenrijks motorcrosstalent Hofer (19), teamgenoot Herlings, overleden

Een van de drie gister omgekomen skiërs is de 19-jarige motorcrosser René Hofer uit Oostenrijk. De slachtoffers kwamen bij het skiën onder een lawine terecht.

Het ongeval gebeurde op de Lackenspitze bij Tweng in het Salzburger Lungau op een hoogte van ongeveer 2400 meter, aldus de politie. Daar kwam een plak sneeuw los van 200 meter breed en 600 meter lang.

Hofer reed voor KTM en was zodoende teamgenoot van Jeffrey Herlings. Hofer kwam dit jaar uit in de MX2. Hij debuteerde in 2019 in de klasse en won in oktober zijn eerste grand prix. Hij was de beste in het Italiaanse Pietramurata.

In zijn carrière werd Hofer meerdere keren Oostenrijks kampioen en won in 2016 de Europese titel in de 85cc (EMX85) en werd twee jaar later derde op het Europees Kampioenschap 125cc.

Jeffrey Herlings reageerde in zijn story's op Instagram: