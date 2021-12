'Wat er nu uitkomt bij Verstappen, is er al op zevenjarige leeftijd in gestopt'

Eén bocht was Max Verstappen verwijderd van poleposition in de race die hem de wereldtitel kan opleveren. Maar als de Formule 1-bolides zich vanavond iets voor 18.30 uur melden op de startgrid, staat Verstappen op P3. Met vlak voor hem Valtteri Bottas en daar weer voor Lewis Hamilton, Verstappens grote rivaal in de zinderende WK-strijd. Zaterdagmiddag ging Verstappen in de laatste seconden van de kwalificatie tot het uiterste. Alles probeerde hij om pole te pakken, maar de Red Bull-coureur raakte de muur vlak voor het rechte stuk en kon de kwalificatietijd van Hamilton niet verbeteren. Een dergelijke fout in de race van vanavond kan Hamilton zich niet veroorloven. Met nog twee races te gaan bedraagt het verschil tussen beiden acht punten in het voordeel van Verstappen. De Brit kan het gat alleen maar verkleinen en de strijd nóg spannender maken, Verstappen kan op zijn beurt daadwerkelijk de wereldtitel pakken in de voorlaatste race van het seizoen.

Wat moet er gebeuren wil Verstappen al in Saudi-Arabië wereldkampioen worden? - NOS

Al zijn hele carrière droomt de 24-jarige Verstappen van deze dag, de dag waarop hij als eerste Nederlander wereldkampioen kan worden in de koningsklasse van de autosport. Zijn prestaties leiden al sinds zijn eerste GP-zege in 2016 tot ongekende Formule 1-gekte in Nederland. In Breda is afgelopen week een fototentoonstelling geopend met de mooiste kiekjes van Verstappens carrière, ook van voor zijn Formule 1-tijd. Aan de muren hangt het werk van fotograaf Frits van Eldik, al sinds de jaren dat vader Jos nog coureur was actief in de autosport. Leren rijden in de regen Een van zijn bijzonderste foto's maakte Van Eldik in 2005. Een piepjonge Max is aan het karten in Genk op een natte baan, Jos kijkt toe. Het zijn de eerste trainingen om het kunstje van rijden in de regen in de vingers te krijgen. "Als ik Jos tegenkom, refereert hij vaak aan dat moment", zegt Van Eldik. "'Weet je nog toen wij in Genk op die baan stonden en hem leerden rijden in de regen?' Het is prachtig om te zien dat dat wat er in zijn Formule 1-carrière uitkomt, er op zevenjarige leeftijd eigenlijk al in gestopt is." Bekijk hieronder de reportage over fotograaf Van Eldik:

Van kartjunior tot F1-coureur: Verstappens carrière in beeld bij fototentoonstelling - NOS

Van Eldik staat ook stil bij een foto uit 2010, waarop Verstappen tijdens een kartwedstrijd verwikkeld is in een duel met Pierre Gasly en Alexander Albon. Zo'n tien jaar later werden het zijn teamgenoten bij Red Bull Racing en beiden zouden overklast worden door de Limburger. In 2019 werd Gasly halverwege het seizoen vervangen door Albon, na 2020 moest Albon het veld ruimen ten faveure van Sergio Pérez, Verstappens huidige teamgenoot.

Van Eldik naast een foto met Verstappen, Albon en Gasly - NOS

Zijn ultieme foto van Verstappen heeft Van Eldik nog niet gemaakt. "Wat mij betreft maak ik in Abu Dhabi na afloop van de race een fantastische foto van Max die staat te juichen op zijn auto, terwijl de rook nog neerdaalt omdat hij wat burn-outs heeft gemaakt. Dat is het ultieme plaatje in mijn archief." In dat geval zou de strijd na vandaag nog niet beslist zijn, want de race in Abu Dhabi is pas over een week. Of Verstappen zich vandaag al verzekert van de wereldtitel is duidelijk tussen 20.00 en 20.30 uur vanavond.