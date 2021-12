Ongevaccineerden over coronapas en code zwart: 'Ik word alleen maar stelliger'

Luit, Jonas, Marjon en Tahlia willen geen van allen met hun echte naam in dit artikel. Hun volledige naam is wel bij de redactie bekend.

Sindsdien is er veel gebeurd: het coronatoegangsbewijs werd ingevoerd voor de horeca, en later uitgebreid naar andere plekken zoals musea en zwembaden. Inmiddels wordt over 2G gesproken , waarbij ongevaccineerden ook niet meer kunnen testen om ergens binnen te komen. Verder liggen de besmettingscijfers een stuk hoger dan in de zomer. De zorg wordt overspoeld en in ziekenhuizen dreigt zelfs code zwart. Relatief veel coronapatiënten daar zijn niet volledig gevaccineerd. Beïnvloedt dat de vier ongevaccineerden die wij spraken?

"Ik ben inmiddels gevaccineerd, ik moest wel door de coronapas." Een van de vier ongevaccineerden die wij deze zomer spraken is toch gevaccineerd. Luit, Jonas, Marjon en Tahlia legden ons in augustus uit waarom ze niet gevaccineerd wilden worden tegen corona.

"In Oostenrijk en Duitsland wordt vaccineren tegen corona verplicht, hoorde ik. Als het in Nederland moet, wil ik nog steeds niet. Als ik niet meer mag gaan werken, dan werk ik niet meer, ondanks het verlies aan inkomen. Het raarste van alles vind ik dat een beleid dat zou gaan om gezondheid, ontzettend ongezond blijkt te zijn: niet sporten, dansen, zingen, lachen, mentale klappen, vijandelijkheid en ruzie, coronakilo's. We worden met zijn allen met de dag ongezonder."

"Nee, van mijn besluit om geen vaccinatie te nemen tegen corona ben ik alleen maar meer overtuigd. Het is niet veilig met mijn medicatie. Dat de werkzaamheid van een vaccin afneemt en er booster op booster gaat komen, hebben me in mijn beslissing gesterkt. Het kan zijn dat mijn leven nooit meer compleet wordt, tijdelijk of langer, vanwege niet vaccineren. Maar ik durf mijn gezondheid echt niet op het spel te zetten. En wat betreft mijn tienerzoon: ik blijf het voor kinderen onnodig vinden, de langetermijnrisico's wegen niet op tegen de kortetermijnwinst."

"Ik voel me onder druk gezet om me te laten vaccineren, door de regering en de maatschappij. Dat het kabinet zelfs naar 2G wil, vind ik afgrijselijk. Dan komt iedereen die besmet kan zijn - maar niet getest is - alsnog samen, dus het is schijnveiligheid. En ik ga nog meer inleveren: winkels, boekhandels, beurzen, de kapper en de schoonheidsspecialiste. Ik schrik er ook van dat het mensen niet uitmaakt dat anderen worden buitengesloten. Sinds de zomer zijn het onbegrip en de polarisatie verergerd."

"Door de coronapas lever ik in op gezondheid. Voor mij als reumapatiënt is sporten ontzettend belangrijk om pijnvrij te blijven en dat kan nu niet. Ik kan onmogelijk steeds testen om even te gaan sporten. De sjeu is van het leven af."

Marjon (50, neerlandica) vertelde in augustus over haar redenen om zich niet tegen corona te laten vaccineren: "Ik ben verbaasd dat corona als een a-ziekte wordt gezien, ik zie het zelf meer als bijvoorbeeld de Mexicaanse griep. Daarnaast gebruik ik medicijnen tegen reuma, ik vind het te gewaagd om die spuiten te combineren met dit gloednieuwe vaccin."

Ook Luit (45, consultant) vertelde in augustus over zijn redenen om zich niet tegen corona te laten vaccineren: "Ik heb er vertrouwen in dat coronavaccins veilig zijn, maar de kans is heel klein dat corona voor mij gevaarlijk is. Ik denk dat het vaccineren van kwetsbaren de uitweg is."

Hoe is het nu?

"Inmiddels heb ik corona gehad. Daar schrok ik niet van, ik wist dat het een keer ging komen. Alles bij elkaar voelde ik me een dag of tien ziek en dat was niet fijn, maar ik had zoiets verwacht."

Maar als u gevaccineerd was, was u misschien niet ziek geworden?

"Nee, misschien niet, maar ik vond het niet erg, Mijn vrouw baalde wel, want we moesten daardoor een vakantie afzeggen. Zij vond het ook vervelend om op het schoolplein te moeten vertellen dat ik niet gevaccineerd was, want daar vroegen mensen naar toen ze hoorden dat ik corona had. Dat vind ik rot: dat je als ongevaccineerde door de communicatie van de overheid gezien wordt als onverantwoordelijk. Terwijl inmiddels toch wel duidelijk is dat je ook gevaccineerd nog anderen kunt besmetten."

Het coronatoegangsbewijs motiveert u niet om een prik te nemen?

"Eerlijk gezegd werd ik van die pas alleen maar stelliger, zo van: ik laat me echt niet dwingen om me te laten inenten. Doordat ik corona gehad heb, heb ik nu wel een QR. Als ik die gebruik, zeg ik er altijd bij 'onder protest'. Ik ga geen stennis schoppen, want zo'n horecaondernemer kan er ook niks aan doen. Als ik echt consequent was, zou ik die QR natuurlijk helemaal niet moeten gebruiken."

De zorg staat erg onder druk, denkt u dat een hogere vaccinatiegraad helpt?

"Ik ben heel blij dat er coronavaccins zijn, dat is fantastisch voor oudere en kwetsbare mensen. Ik denk dat het nodig is dat zij een vaccinatie nemen, zij liggen in de ziekenhuizen, maar dan nog zal het niet alles oplossen. Minister De Jonge durft niet toe te geven dat de coronapas averechts werkt en dat vaccineren niet de ultieme uitweg blijkt. Het is ook jammer, dat hadden we natuurlijk allemaal wel gehoopt."