Feyenoordvrouwen staan allesbehalve 'voor lul' in eredivisie: 'Het klikt allemaal'

"Op z'n Rotterdams gezegd, we wilden niet voor lul staan in de competitie", begint trainer Danny Mulder van de vrouwen van Feyenoord. En dat is de debutant in de eredivisie vrouwen tot nu toe goed gelukt. Halverwege de competitie staat de Rotterdamse club op een gedeelde tweede plek met Ajax, op slechts één punt afstand van koploper en regerend landskampioen FC Twente. "Het klikt allemaal, er is een bepaalde chemie in de groep. Niemand had durven verwachten, wél durven dromen, dat we zo goed zouden presteren", zegt Mulder. Feyenoord-hart Ook Manon Melis, coördinator vrouwenvoetbal bij Feyenoord, ziet hoe haar club een geweldige start in de eredivisie beleeft. Maar Melis is ook nuchter. "We moeten reëel zijn, het seizoen is nog lang en we hebben een smalle selectie." Toch stemt het de voortrekker van het vrouwenvoetbal in Rotterdam ook trots. Melis: "Het is een nieuw team, dus ik vind dat best wel bijzonder. Ik voelde gelijk dat er een klik was. Iedereen heeft heel bewust voor Feyenoord gekozen, het zijn meiden met een Feyenoord-hart."

Dat de kersverse eredivisionist goede resultaten boekt en niet over zich heen laat lopen, komt niet helemaal uit de lucht vallen. De keuze van de club om eerst met jeugdteams te beginnen en langzaam op te bouwen tot een eredivisieploeg, heeft goed uitgepakt en de club alle tijd gegeven om de puntjes op de i te zetten. Los van alle faciliteiten en professionaliteit waarop de Feyenoordvrouwen een beroep kunnen doen, passeren kreten als 'chemie', 'trots', 'niet vies van hard werken' en 'ziel en zaligheid' voortdurend de revue. Is dat dan misschien de geheime formule van de eredivisiedebutant? Mulder: "We willen laten zien waar Feyenoord voor staat. De mouwen opstropen en alles geven wat je in je hebt. Het is een hele ambitieuze en leergierige groep, ze zijn trots om voor Feyenoord te spelen."

Feyenoordvrouwen vieren overwinning op Ajax eerder dit jaar - ANP

Maar dat Feyenoord zo'n vliegende start zou maken, daar had menigeen niet op gerekend. Want "geef het wat tijd" en een spannende eerste Klassieker? "Nee hoor, dat zal het nog niet worden", waren veel voorkomende uitspraken. Over de knie Spannend werd het inderdaad niet, maar tot ieders verbazing waren de rollen juist omgedraaid. Op thuisbasis Varkenoord legde Feyenoord in de allereerste vrouwenklassieker ooit de Amsterdammers met 4-1 over de knie. Voor keepster Jacintha Weimar een wedstrijd om nooit meer te vergeten. "Het was echt heel mooi, ik kan het nog goed herinneren met die rookwalmen en al dat publiek. Het gaf echt een wauw-gevoel en het was heel druk. Je voelde de Feyenoord-fans door het vuur gaan voor de club." Letterlijk zullen ze dat waarschijnlijk niet doen, maar de aanhang van het eerste elftal van Feyenoord is net als bij de mannen zeer fanatiek.

Jacintha Weimar, doelvrouw van Feyenoord - ANP

Melis: "Helaas mag het nu niet meer, maar de wedstrijden met fans zijn geweldig. Het doet die meiden echt wat. Door de aanmoedigingen van het publiek kunnen ze toch die laatste tien minuten doorgaan." Het zijn echt bijzondere supporters, zegt Weimar. En over dat Feyenoord-hart gesproken, daar weet de geboren Brabantse inmiddels ook alles van. "Ik ben altijd al gecharmeerd geweest van Feyenoord en door mijn relatie, met een enorme Feyenoord-fan, ga je er toch anders naar kijken. Nu juich ik thuis ook voor de mannen", bekent Weimar.

