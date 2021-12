In beeld: twee minuten volledige duisternis door eclips op Antarctica

Op Antarctica gebeurde het in 2003 voor het laatst, en in Nederland in 1715: een totale zonsverduistering. De zon was vanochtend op het onbewoonde continent een kleine twee minuten volledig verduisterd door de maan. Enkele toeristen en wetenschappers hebben het natuurverschijnsel bekeken. De 'eclipstoeristen' verbleven in kamp Union Glacier, de enige plek waar toeristen tijdens het zomerseizoen (van oktober tot en met maart) kunnen overnachten. De wetenschappers bekeken de eclips vanuit verschillende onderzoeksstations. De zonsverduistering in video:

Totale zonsverduistering op Antarctica - NOS

De laatste keer dat de zon op Antarctica volledig verduisterd was, was in 2003. De volgende totale zonsverduistering op Antarctica is over 18 jaar, in 2039. Maar in 2023 is er ook al een totale zonsverduistering te zien vanuit Timor en West-Papoea. Bekijk hieronder de rest van de beelden die vanuit Union Glacier zijn gemaakt: