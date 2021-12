Wekdienst 5/12: Max Verstappen rijdt Grand Prix in Djedda • Paus op Lesbos

Het wordt overwegend bewolkt. In het noorden ligt een neerslagzone waar ook nog wat natte sneeuw kan vallen. Deze zone zakt langzaam wat zuidwaarts. In het westen breekt soms de zon even door. De temperatuur ligt tussen 3 en 6 graden.

Wel zijn reddingsdiensten erin geslaagd tien mensen te bevrijden die vastzaten na de uitbarsting van de Semeru, meldt een woordvoerder van de reddingsdienst aan persbureau Reuters. Ze werkten in een zandmijn in de buurt van de vulkaan.

Het dodental van de uitbarsting van de vulkaan Semeru op het Indonesische eiland Java is opgelopen naar dertien, melden Indonesische media. Ook raakten tientallen mensen gewond. De meesten van hen hebben brandwonden opgelopen. De evacuatie van mensen uit het getroffen gebied is voorlopig stilgelegd vanwege hete wolken met vulkanisch materiaal.

Op Antarctica gebeurde het in 2003 voor het laatst, en in Nederland in 1715: een totale zonsverduistering. De zon was gisteren op de zuidpool een kleine twee minuten volledig verduisterd door de maan. Slechts een paar toeristen en wetenschappers konden het fenomeen aanschouwen.

Dit is wat ze zagen: