'Snelheid van energietransitie in gevaar door tekort aan technisch personeel'

Volgens Bogers is de waardering van vakmanschap één van de grootste problemen. "Ik denk dat in Nederland techniek niet gewaardeerd wordt op het niveau dat het zou moeten kunnen en mogen, daar moeten we wat aan doen. Misschien dat het het imago heeft dat het vies werk is maar dat is het zeker niet. Je kunt ook gewoon met stoere tools werken. En je werkt mee aan de energietransitie, dus je helpt het klimaatprobleem oplossen in Nederland - en daarmee toch ook een stukje in de wereld."

Op de technische mbo's is de vraag naar studenten ondertussen gigantisch. En dat terwijl er bij technische universiteiten een numerus fixus op de opleiding is, omdat er te veel mensen een studie willen doen.

Met dat in het achterhoofd verbaast het projectleider Huiszoon dat er op universiteiten voor sommige technische opleidingen een numerus fixus is. "Ik snap best dat de instroomaantallen op zo'n opleiding te behappen moeten zijn, maar er is zo'n grote marktvraag. Kan je geen extra opleidingen elders in het land opzetten bijvoorbeeld? Op het mbo is er voldoende plek in de klas. Wij zouden best graag wat extra technische studenten hebben. Hier zeker geen numerus fixus; er is echt hele grote behoefte."