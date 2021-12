Reliek van Sint-Nicolaas naar Amsterdamse Nicolaaskerk

Een heilig stukje bot uit - volgens de overlevering - het geraamte van bisschop Nicolaas van Myra wordt vandaag bijgezet in de Nicolaasbasiliek in Amsterdam. "Sint-Nicolaas komt in feite nu pas echt naar Amsterdam", zegt Rob Polet, diaken van de Nicolaasbasiliek. "En hij blijft."

Een patholoog onderzocht het stukje bot en concludeerde dat het echt van een mens ouder dan duizend jaar is. "Het gaat gezien de vorm om een stukje kaak of schouderblad. Maar ook dit is een kwestie van geloven: je weet het niet zeker, maar je gelooft het wel."

Patroonheilige van de stad

De Amsterdamse basiliek had in tegenstelling tot de Sint Adelbertabdij van Egmond, waar meer gebeente ligt dat mogelijk afkomstig is van de heilige, nog geen relikwieën van Sint-Nicolaas. En dat terwijl hij de patroonheilige is van Amsterdam. De kerk deed daarom een verzoek aan Egmond en dat werd ingewilligd.

Het weekend van het Sinterklaasfeest, dat gebaseerd is op de heilige Nicolaas, wordt aangewend om het relikwie feestelijk te ontvangen. "Het is voor ons een manier om zijn historie weer aan te bieden aan de Amsterdammer. Nicolaas is een barmhartigheidsheilige. Hij gaf om het geven, niet om er iets voor terug te krijgen. Dat vind ik mooi en inspirerend."

Verhaal van de drie dochters

Volgens Polet zijn er veel verhalen te vertellen over Sint-Nicolaas. Bijvoorbeeld over drie dochters van een koopman die zijn vermogen had verkwanseld en op het punt stond zijn jongste dochter te verkopen op de slavenmarkt. "Nicolaas geeft hun vader anoniem een goudklompje. Het zijn verhalen over levens die dreigen vast te lopen, en dan trekt Nicolaas zich dat aan en zorgt voor een oplossing."

Het relikwie wordt openbaar gesteld voor bezoekers. Ook is er een Nicolaasjaar afgekondigd met lezingen, wandelingen en allerlei producten met de afbeelding van Sint-Nicolaas, ontworpen door tatoeëerder Henk Schiffmacher. De opbrengst hiervan gaat naar een goed doel.