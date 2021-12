'Smakeloze' Republikeinse kerstkaart met wapens valt verkeerd

De kerstkaart schiet in het verkeerde keelgat van progressieve Amerikanen die het zo kort na de tragedie in Michigan, waarbij drie scholieren omkwamen en acht gewond raakten, smakeloos vinden om met geweren te poseren.

"Ik kan me nog herinneren dat Republikeinen boos riepen dat het ongevoelig was om na een tragedie te proberen mensen te beschermen tegen vuurwapengeweld", schreef Massie's Democratische collega John Yarmuth op Twitter, refererend aan het debat over vuurwapens dat na tragedies vaak plaatsvindt. "Nu wrijven ze de moord op kinderen openlijk in ons gezicht alsof ze een touchdown scoorden. Schandelijk."