Tien mensen bevrijd die vastzaten na vulkaanuitbarsting

Op het Indonesische eiland Java hebben reddingsdiensten tien mensen bevrijd die vastzaten na de uitbarsting van vulkaan Semeru. Ze werkten in een zandmijn in de buurt van de vulkaan. Dat meldt een woordvoerder van de reddingsdienst aan persbureau Reuters. Bij de uitbarsting kwam zeker twee mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond.

Veel mensen in de omgeving zijn op de vlucht geslagen en honderden mensen zijn uit voorzorg naar schuilplaatsen gebracht. De bevolking is opgeroepen om zeker 5 kilometer uit de buurt van de krater te blijven. Door een combinatie van de as uit de vulkaan en de vele regen van de afgelopen dagen is een dikke laag modder ontstaan. Daardoor zijn volgens de autoriteiten twee bruggen en meerdere huizen verwoest.

De bijna 3700 meter hoge vulkaan is het afgelopen jaar meerdere keren uitgebarsten. Indonesië ligt in de zogeheten 'Ring of Fire', een gebied waar veel vulkaanuitbarstingen en aardbevingen zijn.