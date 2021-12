Amerikaanse oorlogsveteraan Edward Shames overleden

Oorlogsveteraan Edward Shames (99) is overleden. Hij was de laatste nog levende officier van de Easy Company van het 506th Parachute Infantry Regiment van de US 101st Airborne Division, een van de bekendste compagnieën in het Amerikaanse leger. Het boek Band of Brothers en de gelijknamige miniserie van HBO zijn gebaseerd op de lotgevallen van deze compagnie.

Shames was betrokken bij enkele van de belangrijkste veldslagen van de Tweede Wereldoorlog. "Hij maakte zijn eerste gevechtssprong in Normandië op D-Day als onderdeel van Operatie Overlord. Hij bood zich vrijwillig aan voor Operatie Pegasus en vocht vervolgens met de Easy Company in Operatie Market Garden en de Slag om de Ardennen in Bastogne", staat in zijn overlijdensbericht.

In deze video vertelt Edward Shames over wat hij meemaakte tijdens de Tweede Wereldoorlog: