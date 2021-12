Verstappen: 'We hadden het zo goed voor elkaar, tot die laatste bocht'

Elk foutje kan beslissend zijn in de race, die zondagavond 18.30 uur Nederlandse tijd begint. "Ik heb nog steeds vertrouwen in een goed resultaat", hield Verstappen hoop. Hij verdedigt in de voorlaatste race van het seizoen een voorsprong van acht punten op Hamilton.

"De snelheid is aanwezig, de auto voelde beter dan in Qatar. Ik moet zondag proberen mijn kansen te grijpen. Het is een geweldig circuit, maar het kan heel snel tricky worden", keek Verstappen naar de moeilijkheidsfactor van het stratencircuit.

"Ik remde volgens mij niet later dan anders", keek de WK-leider van Red Bull terug op het beslissende moment. "We hadden het zo goed voor elkaar. Het was een ontzettend goede ronde, tot die laatste bocht. Ik wilde er het maximale uithalen. Misschien had ik dat niet moeten doen. Maar achteraf is het makkelijk praten."

De Max in kwestie was zich daar ook van bewust. "Ik wist dat de ronde goed was en dat ik een ruime marge had. Maar de rem blokkeerde en ik kon de muur niet meer ontwijken", klonk het teleurgesteld uit de mond van Verstappen, die lopend naar de finish moest en zondag van plek drie moet starten.

Ook Lewis Hamilton gaf het na de kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië gewoon toe. "Als Max die fout niet had gemaakt in de laatste ronde, had hij zondag vooraan gestaan", zei de zevenvoudig wereldkampioen.

Met name de banden gaan volgens Hamilton een belangrijke rol spelen. "Dit is een moeilijke baan, erg complex, maar ook snel. Het is ontzettend moeilijk de banden aan de praat te krijgen voor een snelle ronde. Voor iedereen zijn de banden zondag een groot vraagteken. Ik had het zelf zwaar in de kwalificatie. De afstelling van de auto was niet optimaal."

Hamilton: "Het was één van de spannendste kwalificaties van de afgelopen jaren. We hebben zondag teamwork nodig om de klus te klaren."

De Brit accepteerde het cadeautje van Verstappen maar al te graag. Hamilton had het idee dat de Red Bull-bolides sneller zijn in Djedda. "Ik ben opgelucht dat we op de eerste startrij staan", zei de titelverdediger, die teamgenoot Valtteri Bottas naast zich weet.

Hamilton ontsnapte na de derde en laatste training bij de wedstrijdleiding aan straffen wegens het negeren van gele vlaggen en het blokkeren van de Rus Nikita Mazepin, die een botsing maar net kon voorkomen. "Het is op dit circuit heel moeilijk om te weten waar iedereen zit en te weten wanneer je aan de kant moet", legde de Brit uit.

Hij had niets op de boardradio gehoord. "Opeens zit Mazepin achter me. Ik heb hier vrijdag al voor gewaarschuwd, omdat er zoveel momenten zijn dat je iemand last-minute ziet. Die gele vlaggen waren er niet", verduidelijkte Hamilton. De stewards gingen mee in zijn relaas.

Mooi titelgevecht

Verstappen, twee weken geleden in Qatar wel teruggezet op de grid na het negeren van de gele vlag, wilde niet veel kwijt over de besluitvorming rond zijn rivaal. "Het is wat het is. Ik laat het over aan de teams. Ik ben nu wel teleurgesteld in mezelf, maar ik voel dat de auto goed is."

"Het is een mooi titelgevecht. Het is mooi voor iedereen dat het niet meer voorspelbaar is hoe de zaterdagen en zondag lopen."