Heerenveen heeft aan één moment genoeg om Heracles te vloeren

Heracles zit in de hoek waar de klappen vallen. De Almelose club verloor zaterdagavond voor de derde keer binnen zeven dagen. sc Heerenveen had in Almelo aan één opleving genoeg om drie punten mee te nemen naar Friesland. Joey Veerman besliste het duel in de tweede helft: 0-1.

Heracles moet het dit seizoen vooral hebben van de thuiswedstrijden. Van de tot zaterdag veroverde veertien punten, werden er dertien in Almelo verzameld. Het enige puntje dat in een uitduel tot stand kwam, dateert al van 28 augustus bij Sparta (1-1).

Zonder de nog steeds afwezige aanvalsleider Rai Vloet en de woensdag bij Feyenoord zwaar geblesseerd geraakte Ismail Azzaoui bleek de creativiteit bij thuisclub ver te zoeken.