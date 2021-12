Bij de vier wereldbekers kunnen landen per afstand startplaatsen verdienen voor de Olympische Spelen van Peking, die op 4 februari van start gaan. Na dit weekeinde komen de schaatsers ook nog in actie in Calgary (10-12 december).

Eind december moeten de Nederlandse schaatsers bij het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen vervolgens hun individuele tickets verdienen voor de Spelen.